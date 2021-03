Realizzazione di nuovo padiglione﻿ al carcere,interrogazione al Ministro della Giustizia

Carcere di Quarto: il Senatore Berutti interroga il Ministro della Giustizia sul nuovo padiglione

Evidenziate le perplessità espresse dal sindaco Rasero e dell’assessore Cotto

Nuova interrogazione del Senatore di Cambiamo, Massimo Berutti, al Ministro della Giustizia in merito alla realizzazione di un nuovo padiglione detentivo nella Casa di reclusione ad alta sicurezza di Quarto Inferiore. “Sul tema del nuovo padiglione – spiega Berutti – circolano notizie da più di un anno, già a gennaio 2020 avevo chiesto informazioni al Ministro della Giustizia. Ora che è avvenuto il cambio al vertice del Ministero e che il Comune di Asti e il Garante dei detenuti hanno espresso ulteriori perplessità, mi è sembrato doveroso chiedere al Ministro Cartabia informazione, dialogo e condivisione, così da capire se ci sono le condizioni per la realizzazione o, come sembra, sia il caso di non ampliare la realtà astigiana”.

Nell’interrogazione, Berutti mette in luce le perplessità espresse dal Sindaco Rasero e dell’Assessore Cotto ed anche quelle del Garante delle persone detenute del Piemonte e chiede una serie di informazioni sulla situazione di Quarto d’Asti.

“Come avevo evidenziato già un anno fa, c’è innanzitutto una questione di metodo, per cui su un progetto del genere si deve lavorare con la massima condivisione e concertazione territoriale, a questo si affiancano poi le incognite sul progetto, che è necessario valutare per capire se è sostenibile, cosa che allo stato attuale non sembra. Nell’attesa di ottenere una risposta dal Ministro, mi attiverò anche per avviare un dialogo con i nuovi Sottosegretari. Sono certo avremo quanto prima riscontri puntuali”. (lanuovaprovincia.it)