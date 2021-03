Decreto Legge Sostegno . Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di Polizia…..

Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul nuovo Decreto Legge in via di definizione da parte del governo Draghi.

Tra i 26 articoli del decreto in questione denominato Decreto Sostegno,, riportiamo quelli riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico,che vede all ‘ articolo 25 importanti stanziamenti per il Comparto, precisiamo che il Decreto comunque e’ ancora in via di definizione.

Art. 25

(Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto – straordinario (tre mesi) [Interno-Giustizia- MIT] 1.

Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 93.312.300 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l’anno 2021, di cui 11.150.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.810.000 euro per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l’ulteriore materiale sanitario. 3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco. 4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 122.787.083 euro, si provvede ai sensi… 5. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.592.248,00 per l’anno 2021 di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 600.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo … 7. Ai fini dell’assolvimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa complessiva di euro 2.993.661,25 per l’anno 2021, di cui euro 1.393.661,25 per il pagamento degli oneri accessori maturati dal personale e di euro 1.600.000 per l’effettuazione delle attività di sanificazione e per l’acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.993.661,25, per l’anno 2021, si provvede – —————————–.

ACCORPATI: Commi 1-4 (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Commi 5 e 6 (Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie). Commi 7 e 8 (Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera).

Relazione illustrativa Commi 1-4 (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Le disposizioni si pongono in linea di continuità funzionale con quella contenuta nella legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021, articolo 1, commi 351 e 352), ed è finalizzata a consentire, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, la prosecuzione del complesso e rafforzato dispositivo di pubblica sicurezza messo in opera per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Detta finalità è perseguita mediante l’ulteriore finanziamento delle indennità accessorie spettanti al personale delle Forze di polizia e delle polizie locali, per le maggiori prestazioni lavorative rese durante l’attuale congiuntura epidemiologica. Più in dettaglio, la spesa autorizzata consente il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali posto a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza per i servizi di competenza comunque connessi alla pandemia in corso (comma 1). L’intervento si rende necessario alla luce dell’attuale incertezza e mutevolezza dello scenario epidemiologico e a seguito del perdurare del contagio da coronavirus, che hanno imposto l’adozione in rapida sequenza di diversi decreti-legge e d.P.C.M., che hanno individuato, tra l’altro, aree di progressiva gravità, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e rispondenti ad una logica di ricerca di massima flessibilità e reattività: come si è potuto già constatare, infatti, l’assegnazione delle categorie di rischio è suscettibile di subire rapidi cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, mentre l’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute e dipende esclusivamente dall’oggettivo coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. La disposizione introdotta al comma 2 permette di garantire, altresì, attraverso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di materiale sanitario, la salubrità degli uffici, delle caserme, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che continua a caratterizzare questa fase di emergenza epidemiologica. Il comma 3 garantisce, per il medesimo periodo di cui al comma 1, il dispositivo di soccorso da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l’intervento sull’intero territorio nazionale, assorbendo con il ricorso al lavoro straordinario un rilevante tasso di assenza ascrivibile alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero. Inoltre, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, in ragione dell’accresciuto impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l’impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all’ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza. Il comma 4 reca, infine, la copertura finanziaria, a valere Commi 5 e 6 (Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie). Tali commi sono necessari al fine di proseguire l’attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute. A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021

L’elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l’individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri. In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 720 unità per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie. L’onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 2.992.248,00 (arrotondato) in relazione al seguente calcolo: Il comma 5 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all’amministrazione penitenziaria, a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell’attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell’amministrazione Penitenziaria. L’intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l’esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all’interno degli istituti e servizi penitenziari. Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per la sanificazione degli istituti penitenziari, la cui capienza regolamentare è pari a circa 51.000 detenuti, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. per un totale complessivo di circa 3 milioni di mq. Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l’onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare Settimane (3 mesi) Onere settimanale Onere complessivo (arrotondato) 3 milioni mq 13 46.154,00 600.000,00

Riepilogo oneri;

Straordinario polizia penitenziaria 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 2.992.248,0 0 Sanificazione locali istituti penitenziari 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 600.000,00 Totale autorizzazione di spesa 3.592.248,0 0

Commi 7 e 8 (Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera). Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l’operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione “ordine pubblico e sicurezza”, programma di spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, ed il concorso nelle attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro € 2.993.661,25, di cui euro 1.393.661,25 per il pagamento di oneri accessori al personale ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti, dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (comma 7). Per assicurare le idonee risorse finanziarie necessaria alla copertura delle spese conseguenti l’accresciuto impegno del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza, il comma 8 individua la copertura finanziaria.

Nel ribadire che il provvedimento in questione e’ in via di definizione da ,ci auspichiamo che in fase di conversione del decreto, il governo prenda in considerazione la possibilita’ di attuare un ulteriore sforzo finanziario, per far si che siano effettuate assunzioni di personale di personale di Polizia penitenziaria, viste le gravi carenze , assunzioni possibili attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti.

Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori aggiornamenti in merito al decreto .