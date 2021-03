Somministrazione vaccinale sull’intero territorio nazionale, adottare misure volte a prevedere priorità per alcune categorie tra cui il personale di Polizia Penitenziaria , accolto emendamento

Senato ,in sede di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, che e’ stato approvato con il nuovo titolo, e passato alla Camera, accolto anche emendamento per prevedere priorita’ delle vaccinazioni a particolari categorie tra cui il personale di Polizia Penitenziaria

G/2066/7/1 (testo 2) Siclari, Rizzotti, Binetti

Accolto Il Senato, in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, premesso che: per il superamento dell’attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull’intero territorio nazionale, impegna il governo: a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, caregiver ed insegnanti di sostegno, le Forze armate, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare. ultra sessantenni, volontari della solidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbilità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.

Il provvedimento approvato