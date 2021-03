Vaccini urgenti per gli agenti di polizia penitenziaria”interrogazione indirizzata al presidente …

Zinzi: “Vaccini urgenti per gli agenti di polizia penitenziaria”

Vaccini urgenti per gli agenti di polizia penitenziaria”, e` questo il titolo dell`interrogazione indirizzata al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e presentata dal capogruppo Lega e componente della Commissione Sanita` in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi. “Bisogna prendere atto – spiega il consigliere – che la gestione dell`emergenza sanitaria negli istituti penitenziari e` stata fallimentare. Quanto sta accadendo a Carinola, come in altre strutture, e` semplicemente la conseguenza di un totale abbandono da parte delle istituzioni. L`avvenuto decesso per Covid di tre agenti di polizia penitenziaria in appena dieci giorni e` il campanello di allarme di una situazione che all`interno delle carceri era gia` critica e che la pandemia ha contribuito ad aggravare. Alle note difficolta` con cui da tempo combattono gli agenti si aggiunge, infatti, adesso anche la preoccupazione per la sicurezza sanitaria”. “Prendiamo atto delle rassicurazioni dell`Asl di Caserta relative al contenimento del focolaio in atto al carcere di Carinola, ma questo – precisa Zinzi – non deve far abbassare la guardia. La Regione Campania intervenga considerando la polizia penitenziaria tra le categorie a rischio e quindi – conclude – destinatarie di una priorita` nella somministrazione delle dosi vaccinali”(casertakeste.it)