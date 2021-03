Il capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, ha presentato un’interrogazione indirizzata al Presidente De Luca avente ad oggetto “Vaccini urgenti per gli agenti di polizia penitenziaria”. L’interrogazione muove dal focolaio di Coronavirus registrato all’interno del carcere di Carinola e dalla morte di tre agenti in servizio presso la struttura penitenziaria. In allegato l’interrogazione.