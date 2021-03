Sono state pubblicate nel sito del ministero della Giustizia le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti, di cui 9 posti nel ruolo maschile e 6 posti nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con il P.D.G. 16 luglio 2019.

TUTTI I DETTAGLI

(gNews)