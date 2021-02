Terzo agente morto nel carcere di Carinola

Un altro assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Carinola, morto dopo aver contratto il Covid .

Aveva, 56 anni, ed era ricoverato presso la terapia intensiva dell’ospedale di Maddaloni nel casertano .

Altro decesso tra la Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Carinola sono tre nel mese di febbraio i morti per Covid nel carcere casertano ,l’altro giorno l ‘Ispettore ad inizio mese un assistente capo coordinatore , sabato scorso il decesso di un Sovrintendente in servizio nel carcere di Poggioreale, in totale cinque gli agenti morti in Campania dall’inizio della pandemia

La situazione si fa sempre piu’ preoccupante , il piano vaccinale in Campania per le Forze dell’Ordine non e’ stato ancora avviato , ci rivolgiamo agli enti competenti affinche’ sia al piu presto avviato il piano di vaccinazione per gli agenti penitenziari in servizio negli istituti

Vicinanza alla famiglia dell’ assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria , e le piu sentite condoglianze dalla Segreteria Generale Alsippe in questo tragico momento