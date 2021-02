Solidarietà all’agente della Polizia Penitenziaria ricoverato in ospedale per intossicazione..

Cirielli (FdI): “Solidarietà ad agente intossicato ad Avellino, Draghi e Cartabia rafforzino la sicurezza”

“Totale solidarietà all’agente della Polizia Penitenziaria di Avellino, ricoverato in ospedale per intossicazione, a seguito di un incendio provocato da due detenuti del reparto isolamento”.

Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “Continuano, dunque, gli episodi di violenza nelle celle causati dalle incapacità dell’ex ministro Bonafede, che ha aggravato i danni scaturiti dalle riforme del sistema carcerario volute dal Pd. Bonafede, infatti, ha preferito adottare provvedimenti sconsiderati, che hanno perfino provocato rivolte carcerarie, invece di inasprire le pene per i detenuti violenti, costruire nuove case circondariali, potenziare il personale con lo scorrimento delle graduatorie e dotare gli agenti di strumenti utili alla difesa come il taser. Così com’è rimasto sempre indifferente rispetto alle quotidiane aggressioni subite dai poliziotti penitenziari, troppo spesso calunniati e criminalizzati dall’introduzione di un sedicente reato di tortura. E’ necessario, quindi, un radicale cambio di passo. Per questo – conclude Cirielli – presenterò un’interrogazione parlamentare al premier Mario Draghi e al ministro della giustizia Marta Cartabia per sapere quali provvedimenti urgenti il nuovo Governo intende adottare per rafforzare la legalità nelle carceri italiane, garantendo innanzitutto la sicurezza dei poliziotti penitenziari, punendo i detenuti violenti e facendo scontare la detenzione agli stranieri nei loro Paesi di provenienza”.

(irpiniatimes.it)