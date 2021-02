Scorrimento graduatorie per assunzioni straordinarie nel Corpo della Polizia penitenziaria , emendamenti.

In sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, i senatori Balboni, La Russa, Totaro hanno presentato un emendamento (Proposta di modifica n. 1.2 al DDL n. 2101) per assunzioni straordinarie nel Corpo della Polizia penitenziaria mediante scorrimento delle graduatoria , emendamento che inseriamo di seguito , in fondo all’articolo il documento del Senato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.»