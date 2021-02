Covid: muore ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Carinola

Il focolaio Covid iniziato nelle settimane scorse nel carcere di Carinola provoca un ‘altra vittima tra la Polizia Penitenziaria .

Dopo la morte dell’assistente capo coordinatore 52enne, ad inizi di febbraio , nella notte e’ venuto a mancare un ispettore 50enne ricoverato presso una struttura sanitaria per via delle complicazioni che erano sorte nei giorni scorsi , decesso che segue di una settimana la quello del Sovrintendente in servizio nel Casa Circondariale di Napoli Poggioreale

La Segreteria Alsippe esprime vicinanza alla famiglia del collega e le più sentite condoglianze in questo tragico momento