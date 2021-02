Detenuti appiccano incendio in cella, agente intossicato nel carcere di Avellino

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Avellino si trova ricoverato nell’ospedale del capoluogo irpino per dispnea da inalazione di materiale tossico.

L’agente e’ rimasto intossicato nel tentativo di spegnere un incendio all’interno di una cella. Due detenuti del reparto isolamento del carcere di Avellino come forma di protesta, per motivi che ancora non si conoscono, hanno dato fuoco ai materassi dei loro letti. Le fiamme e il fumo hanno invaso l’ambiente e l’agente, insieme con alcuni colleghi, si e’ adoperato per spegnere il rogo e mettere in salvo i due detenuti, dopo h avvertito un malore ed e’ stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’accaduto e’ stata aperta un’inchiesta.