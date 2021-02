Polizia penitenziaria sventa tentativo di introduzione di sostanza stupefacente in carcere

Sempre piu’ frequenti i tentativi di introdurre sostanza stupefacente all’interno degli istituti penitenziari

L’altro giorno come ci comunica il Segretario Alsippe Umberto Pizzorusso la prefessionalita’ del personale di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha evitato l’introduzione in carcere di sostanza del tipo hashish diretta ad un detenuto .

La droga era nascosta in un accappatoio, ma non e’ sfuggita agli attenti controlli del personale di Polizia penitenziaria in servizio nell’istituto samaritano, a cui vanno i complimenti della Segreteria Alsippe per l’importante rinvenimento mirato al contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario