Senato, assunzioni straordinarie previste nel Corpo della Polizia penitenziaria, emendamenti…

Nell’ambito della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto , presentati emendamenti per assunzioni straordinarie Corpo della Polizia penitenziaria tramite scorrimento delle graduatorie

1.2 Balboni, La Russa, Totaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.

1-bis.0.3 La Russa, Totaro .

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico) 1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021

Di seguito il fascicolo degli emendamenti presentati ed il D.L.