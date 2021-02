Polizia Penitenziaria , iniziative per procedere alla stabilizzazione dell’assegnazione presso le sedi di servizio provvisorio…

Camera dei Deputati , interrogazione dell’Onorevole DELMASTRO DELLE VEDOVE rivolta al Ministro della Giustizia ,per richiedere la stabilizzazione di tre vice ispettori rimasti esclusi da tale provvedimento

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: in data 24 aprile 2019, in sede di assegnazione in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo della polizia penitenziaria al termine del VI corso per vice ispettori, avviato il 10 settembre 2018 e conclusosi nel marzo 2019, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con apposito provvedimento del 24 aprile 2019 n. 0132129 riattivava per 4 mesi, dal 3 maggio al 15 settembre 2019, l’assegnazione a servizi provvisori di 98 neo vice ispettori, ottenuti a vario titolo ai sensi dei benefici di legge vigenti; al termine di tale periodo, con nuovo provvedimento del 27 settembre 2019 n. 0289126, la direzione generale del personale prorogava le assegnazioni provvisorie per ulteriori 6 mesi fino al 15 marzo 2020; nella proroga sono rientrati ulteriori 60 vice ispettori e, contestualmente, sono state sanate le posizioni di quelli già rientrati nel primo elenco; nel provvedimento di rinnovo si specificava che l’amministrazione rinnovava il distacco ma che era in corso di approvazione un decreto di sanatoria per tutti gli ispettori posti in distacco; la direzione generale del personale, con successivo provvedimento del 24 marzo 2020, a quanto risulta all’interrogante, prorogava il servizio temporaneo di 48 vice ispettori per 2 mesi fino al 15 maggio 2020; anche in questo caso nella nota del rinnovo si ribadiva che l’amministrazione stava lavorando per un provvedimento d’assegnazione definitivo; uguale proroga di 4 mesi veniva concessa dalla stessa direzione, sempre per quanto consta all’interrogante, a 42 vice ispettori con provvedimento del 14 maggio 2020, fino al 15 settembre 2020; successivamente, con ultimo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 0314587, la direzione generale del personale prorogava fino a marzo 2021 le assegnazioni provvisorie per i 34 vice ispettori rimasti, nelle more dell’assunzione di definitive determinazioni; al termine di tale sequela di provvedimenti di proroga, alla data del 19 ottobre 2020, la direzione generale del personale con provvedimento n. 0366999 procedeva all’assegnazione definitiva di 64 appartenenti ai vari ruoli, in cui risultano presenti anche 15 vice ispettori del VI corso; i criteri applicati per la selezione degli aventi diritto sono stati concordati in data 14 settembre 2020 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria, ma, poco prima che l’accordo pattizio fosse definito, il dipartimento ha provveduto alla stabilizzazione del personale in servizio provvisorio nelle scuole dell’amministrazione; secondo i criteri stabiliti, soltanto tre ispettori restano esclusi dal provvedimento di stabilizzazione; appare, quindi, all’interrogante del tutto illogica la scelta dei criteri discrezionali individuati dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria per la scelta del personale avente diritto alla stabilizzazione presso la sede o il servizio di assegnazione provvisoria; tali criteri, a giudizio dell’interrogante, sembrerebbero non aver generato reale selezione o discrimine, quanto, piuttosto, sembrerebbero escludere verosimilmente solo i tre agenti residuanti; al fine di sanare quanto illustrato in premessa e al fine di fugare ogni ombra di dubbio dall’operato dell’amministrazione penitenziaria, sarebbe opportuno includere nei provvedimenti citati anche i tre agenti attualmente esclusi, data l’esigua consistenza numerica del contingente ancora non stabilizzato –:

se il Ministro intenda adottare iniziative per procedere alla stabilizzazione dell’assegnazione presso le sedi di servizio provvisorio anche per i tre agenti attualmente esclusi dai provvedimenti finora adottati e indicati in premessa. (4-08323)