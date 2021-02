Camera dei Deputati . Presentato dall’Onorevole BARTOLOZZI Giusi nella seduta 461 del 23 febbraio un Ordine del Giorno 9/02845-A/103 per

valutare la possibilità di attivarsi tempestivamente al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari procedendo alle assunzioni del ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell’anno 2020.

