Vaccini anti Covid: al via in Sardegna somministrazione alle Forze dell’ordine

Ha avuto inizio oggi la somministrazione delle dosi del vaccino anticovid alle forze dell’ordine della Sardegna, dando così il via alla fase 2 e 3 della campagna di vaccinazioni all’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Si è partiti con il personale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e agenti della Polizia Penitenziaria che questo pomeriggio hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. In seguito, saranno vaccinati i medici di libera scelta ultra 65enni dando avvio alla fase 2 del vaccino Pfizer. “Anche l’Anas ‘G. Brotzu’ in questo modo dà il suo contributo al sistema sanitario affinchè l’unico strumento efficace contro il Coronavirus, possa raggiungere in breve tempo un numero sempre maggiore di cittadini”, fanno sapere dall’azienda ospedaliera.

Anche all’Aou di Sassari sono state somministrate le prime dosi eagli operatori delle forze dell’ordine. A gruppi di cinquanta, da questa mattina alla struttura di viale San Pietro si sono presentati gli uomini e le donne della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

La suddivisione e l’arrivo delle diverse forze dell’ordine è stato coordinato dalla prefettura di Sassari che lo ha comunicato all’Azienda ospedaliero universitaria, così da organizzare le equipe vaccinali e gli ambulatori per la somministrazione e preparazione dei vaccini. Il centro Aou coordinato dal dottor Antonello Serra e dal professor Paolo Castiglia, inoltre, per queste vaccinazioni sta operando in collaborazione con i medici competenti delle diverse forze dell’ordine. Le vaccinazioni delle forze dell’ordine proseguiranno questa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì, per concludersi poi entro la prossima settimana.

Così come per i volontari del 118, anche in questa occasione vengono impiegati i vaccini AstraZeneca. In alcuni casi, per eventuali soggetti con patologie, è previsto invece l’utilizzo dei vaccini Pfizer. (Cagliaripad)