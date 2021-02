﻿Il covid entra nel carcere , 8 agenti e 4 detenuti positivi in attesa del tampone di conferma …

Il covid entra nel carcere di Orvieto, 8 agenti e 4 detenuti positivi in attesa del tampone di conferma

Fino ad ora si era riusciti ad evitare un cluster, seppure piccolo ad Orvieto ma, secondo notizie non ancora ufficialmente confermate ma riferite da più fonti nella casa circondariale di Orvieto sarebbero in attesa di risposta al tampone classico 8 agenti della Polizia Penitenziaria e 4 detenuti per un totale di 12 persone.

Non si hanno conferme ufficiale, lo ribadiamo, ma se i numeri fossero confermati potrebbe essere il primo cluster interno ad una comunità. Sono scattati i protocolli riguardanti il tracciamento per gli agenti della penitenziaria ed anche per i detenuti e lo screening per capire l’entità del contagio e decidere, di conseguenza, eventuali azioni di controllo e isolamento se le autorità sanitarie competenti lo dovessero ritenere necessario. Prima, però, di avanzare ipotesi sul prossimo futuro attendiamo che arrivino le conferme ufficiali soprattutto sui numeri del contagio. (orvietolife.it)