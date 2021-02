Emergenza Covid in carcere, in Puglia e Basilicata 54 positivi….

Sono i dati riportanti nell’ultimo report del Dipartimento di amministrazione penitenziaria relativo al 15 febbraio

Nelle carceri di Puglia e Basilicata sono stati accertati 54 casi positivi al Covid, dei quali 13 detenuti, 38 poliziotti penitenziari e 3 amministrativi. Sono i dati riportanti nell’ultimo report del Dipartimento di amministrazione penitenziaria relativo al 15 febbraio.

In particolare in 6 istituti penitenziari pugliesi (Altamura, Bari, Brindisi, Foggia, Lucera e Trani) sono stati accertati 11 contagi tra i detenuti e altri due negli istituti di pena di Matera e Melfi. Con riferimento agli agenti di polizia penitenziaria, ne sono stati rilevati 28 in nove carceri pugliesi (Altamura, Bari, Brindisi, Lecce, Lucera, san Severo, Taranto, Trani e Turi) e 10 nei tre istituti penitenziari lucani di Matera, Melfi e Potenza.

I tre dipendenti del comparto Funzioni centrali positivi sono ad Altamura e Melfi.(lagazzettadelmezzogiorno.it)