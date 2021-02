Camera dei Deputati .Esame del Decreto Milleproroghe. Assunzioni straordinarie tramite scorrimento graduatorie …

Camera dei Deputati Esame del Decreto Milleproroghe , gli emendamenti presentati per assunzioni Forze di Polizia , scorrimento delle graduatorie per assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria , di seguito gli emendamenti

I lavori in Aula riprendono lunedì 22 febbraio alle ore 10 con l’esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe) C. 2845

Da lunedi pubblicheremo ulteriori aggiornamenti su approvazione emendamenti