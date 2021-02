Blitz di Guardia di Finanza , Polizia e Polizia penitenziaria 11 arresti per estorsione, armi e droga

Sardegna, blitz nel Nuorese: 11 arresti per estorsione, armi e droga

Estorsione, droga e armi: maxi blitz della polizia di Nuoro che ha arrestato all’alba 11 persone nelle aree del Marghine e della Planargia

NUORO – Estorsione, droga e armi: maxi blitz della polizia di Nuoro che ha arrestato all’alba 11 persone nelle aree del Marghine e della Planargia con l’ausilio delle unità cinofile, della polizia penitenziaria, della guardia di finanza, del reparto prevenzione crimine e del VI reparto volo di Fenosu.

L’indagine era stata avviata agli inizi del 2020, dopo la scoperta di un’estorsione negli ambienti agropastorali di due comuni della zona, Dualchi e Noragugume, dove si era innescata una vera e propria sanguinosa faida fra famiglie. Solo nell’ultimo mese ci sono stati attentati incendiari che hanno distrutto auto e l’uccisione di capi di bestiame in segno di vendetta. Gli inquirenti avevano anche scoperto che le famiglie coinvolte nella faida si erano procurate armi, detenute illegalmente, per difendersi da eventuali attacchi del nemico. Pedinamenti e controlli hanno consentito di scoprire anche un consistente giro di affari legato al traffico della marijuana con il coinvolgimento di diverse persone e con il sequestro di diversi chili di droga. (LaPresse)