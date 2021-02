…

Dalla Pagina di Facebook del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Servire il mio Paese come Ministro della Giustizia è stato un onore immenso.

Non è stato semplice e non mi aspettavo che lo fosse. Sapevo che i progetti da realizzare erano ambiziosi e avrebbero scatenato tanti attacchi.

Ce l’ho messa tutta come era giusto che fosse e in ogni istante di questi due anni e otto mesi circa, ho sempre pensato fosse importante concentrarsi sul lavoro e non rispondere alle provocazioni.

Ora ci tengo a ribadirvi che il Vostro sostegno (anche attraverso le critiche) è stato fondamentale.

Senza quel sostegno che avete dato a me e, soprattutto, alle battaglie e ai valori del Movimento 5 Stelle, non avremmo mai avuto (solo per fare alcuni esempi):

– Legge c.d. “Spazzacorrotti” (daspo per i corrotti, agenti sotto copertura, prescrizione, trasparenza dei finanziamenti alla politica),

– Legge sulle Intercettazioni,

– Legge c.d. “Codice rosso” (per contrasto alla violenza sulle donne e i loro figli),

– Legge sul voto di scambio politico-mafioso,

– Norma contro gli evasori,

– Legge sull’azione di classe,

– Decreti antimafia,

– Daspo “antirissa”.

Inoltre, investimenti senza precedenti, soprattutto mirati alle assunzioni e all’ampliamento delle piante organiche.

Sono leggi e provvedimenti che hanno aperto una nuova prospettiva nella consapevolezza che il futuro di questo Paese passa necessariamente attraverso il buon funzionamento della giustizia e il principio della legalità.

Adesso è il momento di guardare avanti.

Grazie a tutti di vero cuore!

(facebook.com/Alfonso.Bonafede.M5S)