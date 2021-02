Cellulari e droga calata con corda dalle celle , operazione della Polizia Penitenziaria eseguite quattro custodie cautelari …

Cellulari e droga calata con corda dalle celle, 4 arresti

Operazione della polizia penitenziaria, indagine avviata nel carcere di Benevento

Quattro custodie cautelari in carcere ed un obbligo di dimora per una donna residente in provincia di Napoli. Sono le misure – una non è stata eseguita- emesse a carico di quattro persone già note alle forze dell’ordine, anche per reati di criminalità organizzata, in una indagine della polizia penitenziaria di Benevento sull’esistenza di una attività di spaccio all’interno dell’istituto carcerario ed, in particolare, tra alcuni detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza.

In una nota del procuratore Aldo Policastro si legge che “mediante il ricorso ad apparecchi telefonici introdotti illecitamente, mantenevano costanti contatti con l’esterno per organizzare l’introduzione e la cessione di sostanze stupefacenti, gestendo anche la retribuzione ai fornitori”. I telefoni, in particolare, venivano utilizzati “non solo per comunicare con i rispettivi familiari, ma anche per ricevere istruzioni e fornire indicazioni agli stessi o a terzi in ordine alle modalità di approvvigionamento dello stupefacente ed al saldo del corrispettivo per la sostanza ricevuta”.

La sostanza stupefacente “veniva quindi introdotta mediante colloqui e smistata tra le sezioni detentive tramite altri detenuti addetti a mansioni lavorative o facendo calare contenitori vuoti (ad esempio buste della spesa) dalle finestre delle camere di pernottamento mediante corde”. Dall’attività di indagine è emerso anche un “traffico di telefoni cellulari, per lo più di dimensioni estremamente ridotte, e di schede telefoniche con intestatari fittizi, attivate a nome di soggetti stranieri risultati inesistenti”.

Le misure sono state eseguite dalla polizia penitenziaria in servizio presso i Nuclei investigativi regionali di Torino, Firenze, Bari e Napoli, ed in particolare presso la Casa circondariale di Benevento, con il coordinamento del Nucleo investigativo centrale. (ottopagine.it)