Senato . Piano nazionale di ripresa e resilienza (Recovery plan)

Piano nazionale di ripresa e resilienza

Prosegue nelle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE l’esame del Doc. XXVII, n. 18, recante la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. Recovery plan), avviato nella seduta del 2 febbraio con la relazione dei senatori Pesco (per la 5a) e Stefàno (per la 14a). Si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni e, successivamente, di elaborare una relazione che verrà prima discussa e votata in sede di Commissioni riunite e poi portata all’attenzione dell’Assemblea.