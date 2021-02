Blitz della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza in una villa , trovati 500 grammi di droga

Blitz della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanzain una villa vicino Roma, trovati 500 grammi di droga

Un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti è stato rinvenuto in una villa del litorale romano, snodo cruciale nel traffico di droga, nel corso di un’indagine curata dalla Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma.Il blitz, condotto dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia penitenziaria e dai Finanzieri della Sezione di P. G. della Procura della Repubblica di Roma, è avvenuto al termine di una complessa attività in cui sono risultati decisivi i movimenti sospetti di un trentenne – fra un terreno nei pressi di Pomezia e alcune abitazioni della zona – rilevati durante un pattugliamento disposto sulla base di riscontri investigativi.La ricostruzione degli spostamenti ha portato a ritenere che l’uomo fosse l’elemento promotore di un’attività di traffico e che utilizzasse la mansione di giardiniere come copertura per consegnare la sostanza ad acquirenti della zona.Il pedinamento del sospettato ha consentito di “cinturare” un’area delle operazioni nei pressi di un’abitazione privata di Pomezia e agli uomini delle forze dell’ordine di mimetizzarsi tra la vegetazione circostante prima di effettuare l’incursione.Nel coso della perquisizione, avvenuta con l’intervento delle Unità Cinofile della Polizia Penitenziaria, sono stati rinvenuti circa 400 grammi di marijuana, 100 di hashish e un manufatto artigianale in legno dotato di sistema di illuminazione e riscaldamento con igrometro ambientale digitale con all’interno numerose piante di marijuana.Il trentenne, ritenuto responsabile di aver allestito nell’abitazione la base di appoggio per la commercializzazione della droga, è stato arrestato su ordine del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Velletri, con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.