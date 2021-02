Concorso per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, la data di inizio delle prove d’esame …

Concorso per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria,calendario della prova d’esame …

Dopo il rinvio del 12 gennaio scorso, oggi 3 febbraio e’ stata comunicata la data di inizio delle prove d’esame del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Dal 19 aprile 2021 saranno svolte le prove, il 18 marzo prossimo , saranno stabilite le date, le modalità e il luogo di svolgimento delle prova, nella stessa data sara’ pubblicata la banca dati della prova di esame