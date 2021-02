﻿Carceri sovraffollate, serve intervento del Governo»

Carceri sovraffollate, Tagliaferri: «Piacenza ko, serve intervento del Governo»

Le parole del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia)

„«Le carceri italiane soffocano e la soluzione non può essere l’indulto o l’amnistia ovvero mettere in libertà i criminali. Per la sicurezza dei cittadini, delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori delle carceri è arrivato il momento di un piano nazionale straordinario che si regga su due pilastri: nuove strutture detentive e una politica di accordi per il rimpatrio dei cittadini stranieri con sentenze passate in giudicato. E’ questo la Regione Emilia-Romagna deve chiedere al Governo italiano e lo deve fare presto. Ci sono città come Piacenza che detengono il record di stranieri reclusi: servono subito interventi, stop promesse, ora fatti». Queste le parole nel comunicato del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia)“ (ilpiacenza.it)