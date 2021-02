Rivolta in carcere , 99 detenuti indagati ….

Rivolta in carcere a Pavia, 99 detenuti indagati

Sono 99 i detenuti indagati per la rivolta scoppiata la sera dell’8 marzo 2020 nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Chiara Giuiusa, sostituto procuratore del capoluogo, ha chiuso le indagini notificando gli avvisi di garanzia con le accuse di devastazione e saccheggio e (solo per alcuni reclusi) resistenza a pubblico ufficiale. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. I disordini scoppiarono dopo quanto accaduto anche in altre carceri italiane, per protestare contro le condizioni vissute dai detenuti durante l’emergenza Coronavirus e contro il blocco dei colloqui. La rivolta scoppiata nella casa circondariale di Pavia provocò danni per circa un milione di euro tra materassi e arredi incendiati e porte distrutte. Alcuni detenuti, usciti dalle celle, salirono sul tetto del carcere. Tre agenti della polizia ferroviaria rimasero feriti. La rivolta venne sedata solo dopo una difficile mediazione.(tg24.sky. it)