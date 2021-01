Concorso allievi agenti di Polizia Penitenziaria ..

Pubblicazione del calendario della prova d’esame del Concorso per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria..

Dopo il rinvio del 12 gennaio scorso, martedì 2 febbraio e’ prevista la pubblicazione del calendario della prova d’esame del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Qualora vi fossero delle variazioni con eventuali spostamenti della data della pubblicazione del calendario vi aggiorneremo prontamente nei nostri comunicati dei prossimi giorni.

Mentre ancora nessuna data certa per quanto riguarda lo scorrimento di 650 unita’ che dovranno sottoporsi alle visite psicoattitudinali previste comunque nei prossimi mesi.

La Segreteria Generale Alsippe pubblicherà prontamente tutte le novità e gli aggiornamenti su possibili date e convocazioni dei candidati