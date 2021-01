Erano iniziate subito le ricerche su tutto il territorio da parte della Polizia penitenziaria coadiuvata dalle altre Forze di Polizia , ma del detenuto che il 17 gennaio scorso era evaso scavalcando il muro di cinta del carcere romano di Rebibbia nessuna traccia , questa mattina la svolta , quando il detenuto evaso si è consegnato ai Carabinieri in una Caserma in provincia di Roma.L’ uomo un 41enne recluso per furti deve scontare ancora 6 anni di carcere.