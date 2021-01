Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia all’inaugurazione dell’anno accademico Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia

Domani alla cerimonia prevista alle 10,30 interverrà il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

Sarà inaugurato domani 26 gennaio alle ore 10,30 alla presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il nuovo Anno Accademico presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

La cerimonia, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si svolgerà con la partecipazione di pochi invitati e dei frequentatori del XXXVI corso di alta formazione e sarà trasmessa dal canale YouTube della Polizia di Stato oltre ad essere visibile dai siti istituzionali del ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

Dopo l’indirizzo di saluto del direttore della Scuola Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe La Gala, la prolusione accademica sarà a cura del nuovo rettore dell’Università Sapienza prof.ssa Antonella Polimeni.

Saranno presenti, inoltre, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, il Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia e il Comandante in seconda della Guardia di Finanza Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo.

La Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia è la struttura istituzionalmente deputata, secondo un modello unico in Europa, a curare, in una prospettiva interforze, la formazione dell’alta dirigenza della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

La Scuola, che ammette anche funzionari e ufficiali superiori di Polizia provenienti da altre nazioni, rappresenta un punto di riferimento significativo per l’intero sistema della sicurezza attraverso lo svolgimento di corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e di cooperazione internazionale e corsi di analisi criminale di I e II livello. Presso la Scuola vengono altresì organizzati incontri e convegni di studio, con la collaborazione di università, istituti culturali ed enti specializzati nella formazione, sia italiani che stranieri.

Al termine della cerimonia il ministro dell’Interno, in collegamento con gli esperti della sicurezza presso le Rappresentanze Diplomatiche all’estero, inaugurerà l’aula multimediale “Cenacolo”. La struttura, dotata dei più moderni sistemi tecnologici ed informatici, sarà dedicata anche ad ospitare incontri multilaterali di cooperazione di polizia, organizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. (interno.gov.it/it)