Prova d’esame del Concorso per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, il 2 febbraio prossimo la pubblicazione del diario

Pubblicazione del calendario della prova d’esame del Concorso per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria..

Dopo il rinvio del 12 gennaio scorso, il prossimo 2 febbraio e’ prevista la pubblicazione del calendario della prova d’esame del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Mentre la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ªSerie speciale «Concorsi ed esami» – n. 9 del 31 gennaio 2020 e’ prevista per martedi 26 gennaio 2021

Anche per il concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale«Concorsi ed esami» – n. 38 del 15 maggio 2020 la data di pubblicazione del diario della prova scritta e’ prevista per martedi 26 gennaio 2021

Nei prossimio giorni pubblicheremo ulteriori aggiornamenti sull’argomento