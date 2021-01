Azioni a tutela del lavoro del personale della Polizia Penitenziaria

Comune di Perugia ,IV Commissione Consiliare Cultura, approvato odg: azioni a tutela della polizia penitenziaria

La IV Commissione consiliare cultura, presieduta da Michele Cesaro, ha dedicato la seduta odierna all’esame di due atti.

E’ stato approvato all’unanimità l’Ordine del giorno presentato dal consigliere Massimo Pici di Perugia Civica e dal gruppo Fratelli d’Italia: “Azioni a tutela del lavoro del personale della Polizia Penitenziaria di Perugia”.

Illustrando l’atto Massimo Pici ha posto l’accento sull’importanza del ruolo svolto dalla polizia penitenziaria nonostante la persistente carenza d’organico e di risorse, in carceri sempre più sovraffollate, in condizioni di stress, scarsa autonomia, turni straordinari che diventano “ordinari” e carichi di lavoro massacranti.

Tantissimi i compiti affidati al Corpo: oltre alla custodia e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza nelle case circondariali, vi è la sempre più incisiva attività di Polizia Giudiziaria, le traduzioni, i piantonamenti, la gestione della banca dati nazionale del Dna di tutti i detenuti, ecc.

Quotidianamente – continua Pici – le cronache locali dell’Umbria registrano episodi di aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria da parte di detenuti, spesso con conseguenze importanti dal punto di vista fisico e psicologico ai danni di chi subisce l’aggressione. La casa circondariale di Capanne negli anni è salita alla ribalta più volte proprio per queste vili aggressioni, anche in tempi recenti.

In questo contesto, da tempo tutte le rappresentanze sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria denunciano una situazione lavorativa inaccettabile dovuta alle poche risorse messe a loro disposizione dallo Stato e ad una carenza di organico che dura da troppi anni; situazione aggravata dopo la cosiddetta Riforma Madia. Una testimonianza di tale stato dei fatti sono i molti suicidi che si sono registrati in seno agli agenti della polizia penitenziaria.

Stante questo quadro, dunque, gli istanti nel dispositivo propongono di impegnare l’Amministrazione:

-A dichiarare la propria vicinanza al Corpo di Polizia Penitenziaria e ai suoi poliziotti, ad ascoltarne le proposte e farsi carico delle loro esigenze sul territorio;

-A portare avanti un dialogo e una proficua collaborazione con gli altri enti istituzionali (Regione, Prefettura, eccetera) per portare le istanze della Polizia Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze è sottoposto il Corpo;

-Ad attivarsi per chiedere al Governo e ai Ministeri competenti l’istituzione a Perugia, o nel territorio umbro, di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S).

-ad attivarsi per richiedere, ai vertici della U.S.L. Umbria, n.l, affinché si provveda ad attenuare il c.d. “turn- over” tra le figure sanitariein servizio all’interno del penitenziario;

-Ad impegnarsi affinché venga strutturata una direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e psicologi, per tutelare i dipendenti e vengano stanziati fondi per l’aggiornamento e la formazione del personale;

-A sollecitare i vertici dell’Azienda Sanitaria affinché, quanto prima, venga allestito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia, un reparto dedicato ai pazienti detenuti.

Il consigliere Francesco Zuccherini (PD) ha parlato di iniziativa importante per supportare tutti coloro che operano all’interno del carcere, partendo dagli agenti della polizia penitenziaria. Zuccherini ha detto quindi di apprezzare l’odg che necessita per la sua attuazione di un impegno non solo del Comune di Perugia ma soprattutto di Regione ed asl. C’è rammarico, dunque, per il fatto che, nonostante gli inviti, non sia stato possibile audire i rappresentanti della regione.

Pieno appoggio ed apprezzamento per l’odg è stato espresso dal consigliere della Lega Luca Valigi. (Comune di Perugia)