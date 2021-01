Rivolta sedata nel carcere di Varese

Rivolta ai Miogni, polizia e carabinieri intervengono in carcere in assetto anti sommossa

Momenti di tensione questo pomeriggio nella casa circondariale di Varese. Sommossa dei detenuti che hanno costretto le guardie penitenziarie a chiamare i rinforzi. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine la situazione è rientrata

Un’escalation di intemperanze e poi la rivolta generale. Sommossa dei detenuti all’interno del carcere dei Miogni che ha costretto le guardie penitenziarie a chiedere l’intervento di polizia e carabinieri per ripristinare l’ordine.

Gli agenti in tenuta anti sommossa hanno fatto irruzione in carcere nel tardo pomeriggio odierno per riportare la situazione all’ordine e ristabilire il dialogo con i detenuti all’interno dell’istituto penitenziario.

Le ragioni dell’accesa protesta non sono ancora chiare e nessun detenuto o agente intervenuto sarebbe rimasto ferito durante i concitati momenti in cui sono state danneggiate le celle e alcune aree del carcere con il lancio di oggetti(varesenoi)