Positivi al Covid , detenuti e agenti in isolamento al carcere di …

Positivi al Covid al carcere di Vibo, detenuti e agenti in isolamento

Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie all’istituto penitenziario del vibonese sarebbero circa una decina le persone contagiate

VIBO VALENTIA Anche il carcere di Vibo Valentia non rimane immune dal contagio da Covid-19. In base a quanto è stato comunicato alle autorità sanitarie, vi sarebbero una decina di soggetti positivi tra detenuti e personale della polizia penitenziaria. I contagiati sono stati posti immediatamente in isolamento, mentre il Dipartimento di prevenzione ha avviato tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza. (Corrieredellacalabria)