Un’operazione della Polizia Penitenziaria all’interno del carcere di Augusta ha portato al rinvenimento di sette telefoni cellulari di piccole dimensioni. Alcuni dei dispositivi sono stati individuati nelle stanze di pernottamento grazie a capillari perquisizioni perché nascosti con particolare abilità dai detenuti. Su questo e su precedenti analoghi ritrovamenti nel carcere di Augusta intende ora fare luce la procura, in particolare per scoprire come i telefonini entrino nell’istituto e quali comunicazioni con l’esterno abbiano reso possibili.