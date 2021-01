Rinvio prove concorso per 45 posti di dirigente di istituto penitenziario

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia l’avviso del Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) relativo al nuovo rinvio della comunicazione della data e delle sedi di svolgimento delle prima prova scritta del concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 45 posti.

La data e le sedi saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso a far data dal 18 febbraio 2021.

Il “concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale” è stato indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” del 19 maggio 2020 n. 39.(gNews)