Agrigento, Polizia Penitenziaria soccorre ciclisti coinvolti in incidente

Una pattuglia del Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Agrigento ha soccorso un gruppo di ciclisti, vittime di un incidente stradale occorso sulla statale 115, in direzione di Naro.

Giunto al chilometro 196+350 della Sud Occidentale Sicula, uno dei ciclisti ha coinvolto il resto della comitiva amatoriale in una caduta, a seguito della quale quattro componenti del gruppo hanno riportato varie escoriazioni e fratture al setto nasale.

Sul posto sono transitati operatori della Polizia Penitenziaria in forza ad Agrigento, prontamente intervenuti per chiamare i soccorsi e prestare le prime cure: tra loro Calogero Terrazzino, al quale lo scorso anno era stato attribuito il “Premio Italia Giovane” per aver salvato un bambino dalle ruote di un carro di Carnevale durante la parata di Raffadali.

Un mezzo dell’Anas, sopraggiunto nell’immediatezza, ha provveduto a ristabilire la viabilità sulla Statale, che collega Trapani a Siracusa, mentre i soccorsi sono stati poi assicurati dai carabinieri di Agrigento, con due ambulanze e una radiomobile.(gNews)