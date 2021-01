Continuano le ricerche, del detenuto evaso ieri dall’Istituto Penitenziario di Rebibbia

E’ riuscito ad evadere ieri pomeriggio intorno alle 17.00 dal carcere romano di Rebibbia , il detenuto un italiano di 41 anni in passato arrestato per una serie di furti in abitazione, ha fatto perdere le proprie tracce nonostante il vasto spiegamento di Forze dell’Ordine che ha avviato le ricerche .