In Commissione Antimafia, il Gruppo di lavoro sul regime carcerario ex art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza, giovedì 21 gennaio alle 14, ha in agenda l’audizione di componenti del Gruppo Operativo Mobile del Corpo di Polizia Penitenziaria (senato.it)