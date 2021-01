Polizia Penitenziaria ,tute operative e divise logore , richiesta di immediata consegna del vestiario al personale…﻿

Camera dei Deputati , interrogazione a risposta orale

dell’Onorevole Deidda rivolta al ministro della giustizia Bonafede

Interrogazione a risposta orale: DEIDDA. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: da tempo è stata denunciata la grave condizione in cui versano gli istituti penitenziari e i centri di reclusione della Sardegna, conseguente, in particolare, alle carenze strutturali degli organici e delle strumentazioni affidate agli operatori della polizia penitenziaria; nonostante le ripetute denunce, anche provenienti da diverse sigle sindacali, allo stato non risulta che siano stati programmati interventi tali da superare tutte le problematiche suindicate, ma unicamente misure temporanee, rivelatesi, come prevedibile, assolutamente insufficienti; recentissimamente, le sigle Sappe, Osapp, Uil-Pa polizia penitenziaria, PP, Sinappe, Cisl, Cnpp e Cgil hanno inviato una nota al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia e al provveditore della Sardegna, Maurizio Veneziano, lamentando un gravissimo ritardo nella spedizione del vestiario assegnato al personale della polizia penitenziaria impiegato in Sardegna che, infatti, risulterebbe inspiegabilmente ancora in giacenza presso il Sadav; anche per effetto del predetto ritardo, allo stato un numero sempre più rilevante di personale è stato costretto ad utilizzare tute operative e divise logore, con conseguente grave nocumento per l’immagine stessa del Corpo di polizia; ancora una volta, appare necessario denunciare il grave trattamento riservato agli operatori della polizia penitenziaria, peraltro, com’è noto, già costretti ad operare in condizioni di lavoro complesse, anche in ragione della strutturale carenza d’organico –:

se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire l’immediata consegna del vestiario in questione al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato negli istituti penitenziari della Sardegna. (3-02012)