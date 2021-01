Test antigenici rapidi anche per gli allievi della scuola di Polizia Penitenziaria , accordo﻿…..

ACCORDO TRA ALPINI E PENITENZIARIA. TEST RAPIDI ANCHE PER LA SCUOLA DI FONTE D’AMORE

SULMONA – Test antigenici rapidi anche per gli allievi della scuola di Polizia Penitenziaria di Fonte D’Amore. Grazie ad una convenzione siglata tra il Direttore dell’Istituto di Istruzione di Sulmona, Paola Gubbiotti, e la Protezione Civile Ana di Sulmona, è stato avviato un programma di screening per rilevare eventuali contagi da Covid -19 mettendo in atto un approccio di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. L’accordo prevede l’esecuzione, a cadenza periodica, di test antigenici rapidi ai 90 allievi agenti provenienti da varie regioni che stanno frequentando il corso per l’immissione nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. Il monitoraggio è stato avviato il 12 gennaio e coinvolge anche il personale dell’Istituto di formazione di Fonte D’Amore Nel progetto è impegnato un operatore sanitario che fa parte dell’associazione Ana e tre volontari di Protezione Civile che avranno il compito di processare i tamponi rapidi. (ondatv.tv)