Milano, impennata di contagi nelle carceri: 718 detenuti positivi

Impennata di contagi nelle carceri milanesi: in una settimana i casi tra i detenuti sono cresciuti di oltre il triplo, mentre in tutta Italia sono aumentati del 25%. Il quadro emerge dagli ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati della polizia penitenziaria, aggiornati al 14 gennaio. A Bollate erano 36 il 7 gennaio i positivi, saliti a 109, più un altro detenuto ricoverato. A San Vittori si è passati da 17 a 59. In tutto il Paese i detenuti positivi sono 718 (681 asintomatici, 11 con sintomi e 26 ricoverati). Il 7 gennaio erano 556. (tgcom24.mediaset.it)