Da’ in escandescenze e finisce in carcere dove ferisce un agente della Penitenziaria

Intervento delle Volanti della Questura di Aosta nel centro cittadino, nel pomeriggio di ieri giovedì 14 gennaio, per bloccare un cittadino extracomunitario che, forse perchè sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti, ha dato in escandescenze cercando di aggredire i passanti.

L’uomo non si è placato nemmeno alla vista dei poliziotti ed è stato arrestato in flagranza di reato, ma il peggio di sé lo ha dato proprio una volta giunto nel carcere di Brissogne.

Durante il trasferimento in cella, ha aggredito un sottufficiale della Polizia pentenziaria procurandogli contusioni e una lesione a un polso per la quale si è reso necessario il ricovero in Pronto soccorso. L’aggressore è in cella a disposizione dell’autorità giudiziaria.( valledaostaglocal.it)