Carenza di divise per il personale di Polizia Penitenziaria, il Governo intervenga..

Carceri Sardegna: carenza divise Polizia Penitenziaria

Il Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa Salvatore Deidda presenta un’interrogazione parlamentare al Governo e al Ministro competente: “Assurdo e vergognoso. Il Governo intervenga immediatamente”.

On.le Salvatore Deidda (FdI).

“Trovo vergognoso che i nostri operatori della Polizia Penitenziaria, in Sardegna, siano sprovvisti delle opportune divise e siano costretti a lavorare in condizioni veramente pietose con tute operative logore. Già da tempo, noi di Fratelli d’Italia, denunciamo le assurde condizioni cui versano i nostri uomini e donne, nonché la carenza di personale. Da inizio legislatura, con varie interrogazioni, abbiamo segnalato che mancano addirittura le figure di vertice, i direttori, che sono costretti a occuparsi di più carceri contemporaneamente e ad oggi nulla è stato fatto. Mancano gli amministrativi che potrebbero essere assunti utilizzando graduatorie adatte da altre Amministrazioni o dalle stesse Forze Armate tramite i congedati Vfp”.

“Ho presentato dunque l’ennesima interrogazione parlamentare con la speranza che questo Governo, il cui unico interesse pare sia quello di tenersi ben salda la poltrona, intervenga immediatamente e solleciti chi di dovere alla consegna del vestiario necessario al Corpo della Polizia Penitenziaria, operante negli istituti penitenziari in Sardegna”, è quanto dichiara in una nota Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa. (sardegnareporter.it)