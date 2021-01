Covid, muore ispettore di Polizia Penitenziaria. I sindacati: “Serve più prevenzione nelle carceri”

Il Covid si porta via la vita di un 59enne di origini pugliesi, Ispettore di Polizia Penitenziaria di stanza presso la Casa Circondariale di Lanciano. A darne notizia, i segretari regionali di SAPPE, OSAPP, UIL PA, USPP, FNS CISL e FP CGIL, che esprimono piena ed incondizionata vicinanza e cordoglio. “Una strage silenziosa ed amara – chiosano i sindacalisti – che continua a piegare il nostro Paese e preoccupa tanto gli Istituti Penitenziari, vista l’escalation di contagi accertati all’interno delle carceri – non di meno quelli che insistono nella Regione Abruzzo. Lo scorso 04 gennaio, le compagini sindacali ebbero ad indire lo stato di agitazione, chiedendo attività preventive per prevenire ulteriori contagi (visto gli episodi di Sulmona e Lanciano) e considerato gli affanni organizzativi e logistici legati all’emergenza”.(rpiunews.it)