Brescia, la Polizia Penitenziaria trova droga nascosta in una calza

La Polizia penitenziaria della casa di reclusione di Verziano ha rinvenuto sostanze stupefacenti in una calza notata dal personale di sorveglianza nel campo sportivo della struttura. La droga, avvolta in un involucro con una pietra come contrappeso, era stata probabilmente lanciata da un complice all’interno dell’istituto penitenziario e destinata all’uso di una detenuta.

Non è la prima volta che gli agenti in servizio nel carcere bresciano riescono a scoprire materiale non autorizzato: alcuni mesi fa, durante un controllo effettuato con canti antidroga nel laboratorio di pasticceria dove erano impiegati alcuni detenuti, era stato sequestrato un quantitativo di hashish pari a un etto e mezzo e uno smartwatch, dispositivo che può essere utilizzato sia come orologio che come telefono.(gNews)