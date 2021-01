Nevola e Hristov: “Comune metta a disposizione parcheggi per la Polizia Penitenziaria”

I consiglieri comunali della Lega Nevola e Hristov hanno depositato una mozione in consiglio comunale per richiedere a Sindaco e Giunta di creare dei parcheggi riservati per gli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Bolzano. Dopo alcuni incontri tra i consiglieri Hristov-Nevola ed il comandante degli agenti della Penitenziaria, sono state elaborate alcune mozioni per andare incontro ai bisogni emersi da questi colloqui.

Nella suddetta mozione si legge: “Premesso che, la Casa Circondariale di Bolzano è una struttura molto vecchia e, come spesso accade per questi edifici, non è presente all’interno un parcheggio per il personale. Considerato che, un ulteriore problema è che questa struttura è sita in pieno centro storico, zona della città con pochissimi parcheggi anche per i residenti. Tenuto conto che, moltissimi agenti sono pendolari e per esigenze di servizio devono spostarsi in macchina per fare fronte alle emergenze inerenti la propria professione e per questo e altri motivi non possono perdere tempo per cercare un posto auto libero. Ritenuto che, le altre strutture delle Forze dell’Ordine nelle vicinanze sono tutte giustamente provviste di parcheggi dedicati per gli stessi motivi sopra indicati.”“Preso atto di tutto ciò, il Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier, impegna Sindaco e Giunta: – ad individuare nelle vicinanze della Casa Circondariale di Bolzano una decina di posti auto blu/bianchi da convertire in posti auto dedicati agli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio in questa struttura, – a facilitare la creazione di una convenzione specifica per una decina di posti auto dedicati gli agenti in questione presso il Parcheggio Bolzano Centro gestito dalla SEAB.” Concludono i consiglieri .(lavocedibolzano.it)