Concorso per 976 posti di Allievi Agenti di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, calendario…

Il concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020, il bando prevede che l’uscita del calendario della prova d’esame sara’ il giorno 11 gennaio 2021, qualora vi fossero delle variazioni con eventuali spostamenti della data della pubblicazione del calendario vi aggiorneremo prontamente nei nostri comunicati dei prossimi giorni.

Segreteria Generale Alsippe