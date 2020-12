Servizio Traduzioni e Piantonamenti della Polizia penitenziaria….

Nel 2021 l’Amministrazione Penitenziaria celebrerà il 25° anniversario del Servizio Traduzioni e Piantonamenti, un evento importante che rappresenta l’evoluzione che il Corpo ha realizzato negli anni con tenacia e professionalità. In vista di tale celebrazione, dopo il cortometraggio del maggio scorso [link a https://www.facebook.com/197048613687350/videos/274408693741517/], è stato prodotto per la prima volta un Calendario regionale, progetto curato dal Provveditore Regionale della Campania e realizzato in totale autoproduzione. Il Calendario, in tiratura limitata, è destinato al personale in servizio in Campania, come riconoscimento tangibile e memoria conservabile.