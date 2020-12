Camera dei Deputati , Legge di Bilancio 2021, ordini del giorno riguardanti la Polizia penitenziaria presentati…

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentati vari ordini del giorno per impegnare il governo a stanziare risorse per ulteriori assunzioni , per la sperimentazione dell’arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, , per l’acquisto di divise, per l’istituzione del ruolo tecnico dello Psicologo del Corpo di Polizia Penitenziaria, per modificare i decreti ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria ,tutte proposte contenute nel documento allegato di seguito, saremo più precisi su ordini del giorno approvati nelle prossime ore.